Son dakika: Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın istinat duvarı çöktü.
Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.
İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.
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