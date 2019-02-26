Son dakika: Tuzla'da kimyasal koku paniği
İSTANBUL Tuzla'da, Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun kimyasal koku paniğe yol açtı.
İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı.
Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.
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