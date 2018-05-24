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    Son dakika... Türkiye’den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

    AA
    24.05.2018 - 10:34 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin iltica taleplerini kabul etme kararına Dışişleri'nden tepki geldi.

    Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Danıştay tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askere iltica hakkı verilmesini şiddetle kınadı.     

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Danıştay’ının dün uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanıdığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:     

    "Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."

     

     

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    Etiketler: karar , son dakika , gündem
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