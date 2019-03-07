Terör örgütü DEAŞ davasında flaş karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTerör örgütü DEAŞ davasında flaş karar
GeriGündem Terör örgütü DEAŞ davasında flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
07.03.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Terör örgütü DEAŞ davasında flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terör örgütü DEAŞ davasında flaş karar

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37'si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanıklar Abdullah Çalğıcı, Abdurrahim Çelebi, Bahadır Enes Akman, Cevat Akdaş, Fatih Görpe, Ferhat Çakan, Ferhat Hızarcı, Hasan Gül, İsmail Duran, İsmail Duysak, Kemal Bayrak, Murat Sümer, Ömer Çelik, Resul Yel, Salih Tarazoğlu, Sedat Keser, Serdar Yalçın, Şaban Çevreli, Ümit Kutluer, Yasin Ercan ve Yasin Karagöz'ü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, aynı suçtan yargılanan sanıklar Ali Çakırcı, Cafer Bayraktar, Emin Çetin, Fahri Öcalan, Fatih Arslan, Hakan Kuzucu, Halil İbrahim Başaran, Hamza Kaplan, Hasan Arslan, Kemal Azboy, Mahmut Keser, Mustafa Doğan, Özgür Akdepe, Serdar Arslan, Veysel Sürücü ve Zafer Uz'u da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 5'inin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, hakkında aynı suçtan dava bulunan 5 sanık hakkındaki dosyayı reddetti.

Heyet, sanıklar Cemali Tosun, Hüseyin Bilal Yiğit, Mehmet Arksak, Murat Aydın ve Soner Açıkgöz hakkındaki dosyanın ayrılarak yargılamasının başka bir dava dosyası üzerinden görülmesinin devamına karar verdi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dehşet gecesi! İstanbul'da katliam...

S-400'lerin teslim tarihi ile ilgili son dakika açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul için çok önemli proje!

Operasyon başladı! Çok sayıda doktor ve eczacı gözaltında