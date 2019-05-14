Son dakika: TEM'de zift yüklü tanker devrildi; yeşil alanı zift kapladı
Çatalca TEM Otoyolu'da virajı alamayan tanker devrildi. Tankerdeki zift dökülerek yeşil alanı kapladı. Sürücü kazayı yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca Gişeler katılımı Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yola hızla giren zift yüklü tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan tanker yol kenarına devrildi. Tankerdeki zift dökülerek, yolun kenarındaki yeşil alana yayıldı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü kendi imkanlarıyla kabinden çıktı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yeşil alan ziftle kaplandı.
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