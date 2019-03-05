Son dakika: Tel Rıfat’taki Türk askerlerine taciz ateşine karşılık verildi
Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat'taki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’dan yapılan açıklamada "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir” denildi.
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