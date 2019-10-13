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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Son dakika… Tel Abyad kuşatıldı! İşte son durum…

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Son dakika… Tel Abyad kuşatıldı! İşte son durum…

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Öte yandan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

TSK VE SMO, TEL ABYAD MERKEZİNE İLERLİYOR

Suriye'de Fırat'ın doğusunda, terör örgütlerine yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Abyad kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Güzergah üzerinde bulunan kasaba ve köylerde tek tek kontrolü sağlayan TSK ve SMO birlikleri, sınırda konuşlu topçu birliklerinin destek atışları ile terör hedeflerinin imha edilmesiyle ilçenin dış mahallelerine ulaştı. İki koldan merkeze ilerleyen birlikler, bazı noktalarda teröristlerle çatışmaya girdi. PKK/YPG’li teröristlerin birçok bina ve kullanılacak güzergahları patlayıcılarla tuzakladıkları için titiz şekilde ilerleyen birliklerin, kısa sürede kentin kontrolünü sağlayabileceği belirtildi. Bölgede yaşanan çatışmalar sırasında silah ve patlama sesleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuluyor.

SMO ASKERLERİ, TEL ABYAD'IN DIŞ MAHALLELERİNDE

'Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için ilerleyişini sürdüren, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad'ın doğu ve batısından TSK ile birlikte ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, kentin dış mahallelerinde görülmeye başlandı. Türkiye sınırına yakın dış mahallelerde SMO askerlerinin, binaları ve sokakları kontrol edip, sivillerle konuştuğu görüldü. SMO askerlerinin, Tel Abyad'ın dış mahallelerinde kontrolü sağlamaya başladığı görülürken, iç kesimlerde ise çatışma ve patlama sesleri duyuluyor.

TERÖRİSTLER CERABLUS’A SALDIRDI: 2 ÖLÜ

Bu arada, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki teröristlerin mevzileri ise sınır birlikleri tarafından obüs atışıyla imha edildi.

SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır birliklerine sevkiyata da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekatını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi.

Tel Abyad'daki terör mevzileri vuruluyor
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