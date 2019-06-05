Son dakika: Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti
GeriGündem Son dakika: Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
05.06.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Son dakika: Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Tekirdağ'da feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında TEM yolunda TIR'ın arkadan çarptığı otomobil alev alarak yandı. Otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı.


Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

Çorlu'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 ölü
daha fazla video için



İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika: Tekirdağda feci kaza... 5 kişi hayatını kaybetti


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Mahkeme kararını verdi... Gölcük Parkı kurtuldu
Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması
7 yaşındaki kızı üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı!
Diyetisyenin önerdiği çayı içti, ölümden döndü!