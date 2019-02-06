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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - İHA
06.02.2019 - 05:58, Son Güncelleme:

Son dakika: Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!

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Son dakika: Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!

Bursa'da bindiği taksinin şoförünü şok cihazıyla etkisiz hale getirip ardından boğazına bıçak dayayıp darp ettiği iddia edilen S.D. (29), Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı. Taksi şoförü Barbaros Temel, "El freni çekmeden önce de şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti" diyerek yaşadığı anları anlattı.

Gasp girişimi Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Müşteri gibi bindiği 16 T 0701 plakalı taksiye, nereye gideceğini söylemeyen S. D., bir süre seyrettikten sonra taksi şoförü Barbaros Temel'e İstanbul'a gideceğini söyledi.

ŞOK CİHAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Taksi şoförü Temel'in "İstanbul'a gitmek için patronuma danışmam lazım, üzerimde mazot parası yok" demesi üzerine, kadın gaspçı cebinden çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü etkisiz hale getirmeye çalıştı. Elektroşok uyguladıktan sonra hızlı bir şekilde el frenini çekerek aracı durduran Destanlı, hızla araçtan indi.

"HANIMEFENDİ YAPMAYIN..."

Gaspçının peşine araçtan inen Temel "hanımefendi yapmayın" sözlerine aldırış etmeyen şüpheli, Temel'in boğazına bıçak dayayarak küfürler etmeye başladı. Aniden taksi sürücüne tekme atarak yolun ortasına düşüren gaspçı, fırsattan istifade ederek araca binerek, Bursa-İstanbul Otobanın hareket etmeye etti.

30 DAKİKALIK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

Taksi şoförünün ihbarı üzerine aracı takibe alan polis ekipleri, aracın İstanbul güzergahında olduğunu tespit etti. Durumu Yalova Emniyeti'ne ve Jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine takibe alınan araç yaklaşık 30 dakikalık takibin ardından, Osmangazi Köprüsü Gişeleri'nde yakalayarak kadın gaspçıyı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Destanlı, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edilecek.

Son dakika: Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı

Gece saatlerinde kadın yolcunun taksiye bindiğini söyleyen taksi şoförü Barbaros Temel," Nereye gideceğinin adresini vermedi ilk başta, bir süre seyrettikten sonra İstanbul'a gideceğiz demesi üzerine, İstanbul'a gitmek için "Patronuma sormalıyım, üzerimde mazot almaya para yok" diyerek kadından para talep ettim." dedi. 

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Konuşmanın ardından şok cihazıyla saldırdığın söyleyen Temel, " Cebinden çıkardığı şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi ve sonrasında da ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı." diye konuştu.

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