Son dakika: Şule Çet'in şüpheli ölümüyle ilgili flaş gelişme

3’ÜNCÜ KEZ GÖZALTI

Şule Çet’in ölümünün ardından daha önce 2 kez gözaltına alınıp Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılan bir numaralı şüpheli Çağatay A. ile o gece yan odada bulunan Berk A., yeni deliler ışığında 3. kez gözaltına alındı. Tutuklanmaya yönelik gözaltına alınan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği’nde yaklaşık yarım saat sorgulanan şüpheliler Çağatay Aksu ile Berk A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında olay günü Çet ile birlikte olan Çağatay A. ile Berk A.’nın tekrardan gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada “Ankara Grup Başkanlığının düzenlemiş olduğu rapor içeriğinden Çet’in tecavüze uğrayıp uğramadığının ve kesin ölüm sebebinin tespiti için elde edilen veriler ve dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilerek ilgili ihtisas dairesinden bu konuda rapor istenmesine karar verildi. Yeni delilleri değerlendiren soruşturmayı yürüten savcı, şüphelilerin tekrardan gözaltına alınmasına karar verdi. Öözaltına alınan şüpheliler, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi” denildi.

ŞULE İÇİN ADALET KAMPANYASI

Çet’in ölümüyle ilgili sosyal medyada adalet kampanyası başlatılırken, ağabeyi Şenol Çet de sosyal medya hesabından seslendi. Çet, “Ben Şule’nin abisi olarak sağduyu çağrısında bulunuyorum. Çözümlerinizi hukuk yoluyla bulalım. Adaleti yargı ile arayalım. Kardeşimin katilinin cezasını ben ya da bir başkası vermemeli. Hukuk vermeli cezasını. Lütfen sakin kalalım. Ben sizden daha öfkeliyim. O gece arkadaşları ulaştı, Şule zor durumda diye. Katil onu zorla tutuyormuş, ofise kapatmış. Şule direnmiş. Şule direnmiş ama gücü yetmemiş, pes etmemiş, katilin yüzü kolunu tırnaklarıyla yaralamış. Şule’ye zorla tecavüz etmiş bu katil. Şule hala nefes alıyordu, canlıydı ama canı çok yanıyordu. Hangi abi hissetmez kardeşinin acısını. Ben hissetim acı çekiyordu ama bu katil Şule’yi yaşıyorken camdan aşağı atmış. Canım yanıyor. Şule’ye uyuşturucu içirmiş, içtiği bir şeye katmış, içirmiş. Şule sigara bile içmezdi, uyuşturucu niye içsin? Katil içirmiş, otopside kanında çıktı. Kardeşim ekmek parası için, alın teriyle çalışmak için gitti işe. Her kadın gibi çalışıyordu namusuyla. Nereden bilecekti başına böyle bir şey geleceğini?” dedi.

KADINLAR KARANFİL BIRAKTI

Kadın derneklerinin çağrısıyla Çet’in öldüğü yerde bir grup kadın da eylem yaptı. Çet’in 20. katında düştüğü plazanın önünde toplanan kadınlar, “Şule için adalet istiyoruz” sloganı atarak, öldüğü noktaya da Çet’in fotoğraflarıyla birlikte karanfil bıraktı. Burada yapılan açıklamada, “Adaletin tecelli etmesi için buradayız, Şule için, kadınlar için, kadın cinayetlerinin durdurulması için buradayız. Bu dosyanın kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar takip edececğiz” denildi.

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