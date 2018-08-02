Şişli’de hareketli anlar
İstanbul Şişli’de 'tantanacılık' olarak bilinen, kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1’i vurularak, diğeri kovalamaca sonunda yakalandı., 2 kişi ise aranıyor.
Olay, Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı.
Bir şüpheli ayağından vurularak, bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor.
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