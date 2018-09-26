Son dakika... Şırnak'ta hain patlama! İki şehit
Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bildirildi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler tarafından Çalışkan beldesi kırsalında önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucuları Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle