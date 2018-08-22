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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - DHA
22.08.2018 - 08:35, Son Güncelleme:

Son dakika... Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan İçişleri Bakanlığı’nın 'Aranan Teröristler' listesinde 'Kırmızı Kategori’de başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. Barış Öner’in üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı öğrenildi. Teröristlere ait sırt çantaları üzerinde mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYI PLANLAMIŞ

Kırmızı listede başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, 25 Ağustos 2016’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği saldırının emrini verdiği gerekçesiyle aranıyordu. 'Türk Tarık' kod adlı terörist, geçen ay Gümüşhane’de gerçekleştirilen operasyonda İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Kırmızı Kategori’de aranan ve başına 4 milyon lira ödül konulan PKK’lı terörist, 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır’ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edilmişti.

Son dakika... Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

PKK’NIN SÖZDE KARADENİZ AÇILIM GRUBU ÇÖKTÜ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Gümüşhane, Giresun ve Trabzon illeri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli yürütülen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde yer alan ’Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner’in öldürülmesi ile birlikte örgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' dağıldı. Tunceli’den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır ve Öner’in  bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını artırması, fotokapanların kurulması ve hava destekli operasyonlarla kıskaca alınan terörist gruptan, 2’si teslim oldu, 6'sı da çatışmalarda öldürüldü. Son çatışma ile büyük darbe alan ve sözde lider kadroları etkisiz hale getirilen PKK’lılar bölgeden kaçışa geçti.

PANİKLERİ TELSİZE YANSIDI

Güvenlik güçleri kaçış bölgelerini kontrol altına altığı terörist grubu etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonla iz sürüyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri terörist grubun izini sürerken Tokat ve Gümüşhane’den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri de teröristlerin kaçış güzergâhında önlem aldı. Operasyonlara ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterler de destek veriyor.

GÜMÜŞHANE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğunu bildirdi.

Memiş, şunları kaydetti:
"İlçeye bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, 'Zap' telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve İranlı 'Sorej' kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik."

Vali Memiş, Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine desteklerinden ötürü minnettarız." diye konuştu.

 

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