MHP'liler Meclis kulisinde sıkıştırdı, büyük kavga çıktı

Meclis’in yasalaştırmak için sabahladığı seçim ittifakı teklifinin finali kavgalı oldu. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın geçmişte MHP Genel Başkanı Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan arasında yaşanan 'zürriyet' tartışmasını kürsüden ifade etmesiyle kavga başladı.



AK Partililer ve MHP’liler Musa Çam’ın üzerine yürürken, CHP grubu tepkili MHP grubu ile AK Partililer arasında kaldı. CHP’liler ve az sayıdaki HDP’liler Musa Çam’ı Genel Kurul’un dışına çıkarakak darbe almasını önlemeye çalıştı. Oturuma ara verilirken arbede uzun süre devam etti. İdare amirleri ve parti yöneticilerinin ortamı sakinleştirmesinin ardından Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, İçtüzüğe göre kaba ve yaralayıcı sözler nedeniyle Musa Çam’a 3 birleşim yasaklama cezasını oya sundu.



KULİSTE ÇEVRESİNİ SARDILAR



Çam’a ceza verilmesi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Musa Çam salon dışına çıkarılırken yeniden kavga çıktı. Çam’ı kuliste sıkıştırmak isteyen MHP’liler ondan önce salondan ayrıldılar. CHP’liler Musa Çam’ı salondan çıkarmakta oldukça zorlandı. MHP’liler ile CHP’liler arasında kavga kuliste devam etti. Meclis güvenlik görevlileri iki grubu ayırmakta zorlandı. CHP’liler Çam’ı çay ocağının yanıdaki kapalı bir bölümde korumaya alarak MHP’lilerin darbelerinden kurtarmaya çalıştılar. CHP’liler, MHP milletvekillerinin kapıda beklemesi nedeniyle uzun süre Çam’ı kulisten çıkarmadılar.

MAAŞI DA KESİLECEK



Musa Çam, savunmasında, “Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz” demesi cezayı engellemedi. Genel Kurul’dan yasaklanması nedeniyle Çam’ın maaşından da 12 bin lira para cezası kesilecek.

KAMERAMAN DA SALDIRIYA UĞRADI

MHP milletvekillerinin Musa Çam’ı yakalamak için bekledikleri kuliste medya çalışanları da MHP’lilerin hedefi oldu. ATV Kameramanı Sadık Doğan, kuliste milletvekillerine eşlik eden MHP’li bir danışman ve şoförün saldırısına uğradı. Gazeteci arkadaşları kulis balkonundan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Deniz Güçer’i uyararak meslektaşlarının darp edilmesini durdurmaya çalıştılar. Basın mensuplarının uyarıları karşısında MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal araya girerek kameramanı partililerin elinden aldı. MHP’lilerin çekim yapmasına tepki göstererek üzerine yürüdüğü bir başka televizyoncu da TRT çalışanı olduğunu söyleyerek darp edilmekten kurtuldu.

ÇAM: 'BAHÇELİ’YE BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEM SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Musa Çam, Meclis’ten çıkarma cezasının ardından şunları söyledi:

"Ben konuşmamda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ne kadar saygın itibarlı ve ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledim. Böyle bir insana zamanında AKP Genel Başkanı’na söylemiş olduğu sözün ne kadar yakışıksız olduğunu ve bunu hak etmediğini söyledim. Bunun hak edilmediğini söyledim. Buradan kaynaklanarak bir yanlış anlaşılma söz konusu ise üzüntü duyarım. Benim Sayın Devlet Bahçeli’ye böyle bir şey söylemem asla söz konusu olamaz."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu’nda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP grubu adına özür diledi.