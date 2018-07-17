Son dakika... Sanatçı Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı...
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda yeni bir gelişme daha yaşandı. Ünlü sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni de operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul Mali polisince Adnan Oktar ve yapısına yönelik olarak düzenlenen operasyonun ikinci gününde ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen' in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi. Vatan addesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan Efeoğlu'nunda diğer şüpheliler gibi sorguya alındığı öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI 187'YE YÜKSELDİ
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?
Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.
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