Son dakika... Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile irtibatı belirlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 4'ü aktif görevde bulunan 32 personeli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Şu ana kadar şüphelilerden 23'ünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 17.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 4’ü aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde devam etmektedir” denildi.
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