Son dakika... S-400 sevkiyatı devam ediyor
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ikinci batarya sistemine ait parçaların sevkiyatı ikinci gününde de devam ediyor.
Bu sabah saatlerinde Rusya’dan kalkan 'İlyuşin 76' tipi dev kargo uçağının öğle saatlerinde Ankara Kahramankazan’daki Mürted Üssü’ne inmesi bekleniyor. Bugünkü kargo uçağı nedeniyle Mürted civarında yoğunluk güvenlik önlemleri devam ediyor. Mili Savunma Bakanlığı, ikinci bataryaya ait sevkiyatın yaklaşık 1 ay süreceğini açıklamıştı.
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