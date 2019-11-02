Son dakika! Rize'de yaylada mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı.
Gezmeye gittikleri Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü Yaylası'nda mahsur kalan 23 kişiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İl Özel İdaresine bağlı 12 kişilik ekip, 9 iş makinesi yardımıyla yayla yollarını açmak için yaklaşık 7 saat süren çalışma yaptı.
Jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı çalışma sonucunda 23 kişiye ulaşıldı.
Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, "Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. ’Bu gece yolda mı kalacağız?’ diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.
Bulundukları yerden alınarak yerleşim yerine getirilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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