Son dakika... Rize Valisi açıkladı: Kayıp iki çocuk bulundu
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) 17 saat sonra bulundu. Rize Valisi Kemal Çeber, çocukların ormanlık alanda bulunduklarını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5), ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Çocuklar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
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