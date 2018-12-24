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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.12.2018 - 18:23, Son Güncelleme:

Son dakika... Reina katliamı şüphelisi tutuklandı

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Son dakika... Reina katliamı şüphelisi tutuklandı

Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi. Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reina saldırısının faili Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin, Adana'da terör operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu bir şüpheliye ait olduğu tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüphelinin yapılan incelemesinde Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G. olduğu belirlendi. 

A.G'nin yapılan geniş çaplı araştırmasında, 2011'de Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak için Suriye'ye gidip bir süre sonra yeniden geldiği tespit edildi.

SAHTE PASAPORTLA GEÇEN YIL GELMİŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle 2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin sahte pasaportla geçen yıl ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve illegal yollardan Suriye'ye gittiği aktarıldı.

Şüphelinin kod adı kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli A.G'den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde Çeçenistan ve Suriye'de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan parmak izi incelemesinde 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir."

TUTUKLANDI

Açıklamada, şüpheli A.G'nin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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