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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.03.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Son dakika: Pendik'te feci kazada iki kişi öldü

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Son dakika: Pendik'te feci kazada iki kişi öldü

İSTANBUL Pendik’te otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti. 

Olay, 05.30 sıralarında, Pendik Yayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü cadde üzerinde Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil ile yine aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen M.Ç. yönetimindeki 44 DP 662 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil içerisindeki Ömer Faruk Özışık ile beraberinde bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. 

OTOMOBİL İÇERİSİNDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Kaza sonrası durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otomobil içerisinde sıkışan Ömer Faruk Özışık ile beraberindeki kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. 

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri cesetler üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu cadde üzerindeki incelemelerinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Faruk Özışık ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası hayatını kaybeden şahsıların yakınları acılı haberi alınca olay yerine koştu. Olay yerine gelen acılı yakınlar, yakınlarının cansız bedenini ile karılaşınca sinir krizi geçirdi. Acılı yakınları polis ve sağlık ekipleri sakinleştirdi. 

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