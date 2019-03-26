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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, AA
26.03.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Operasyon haberleri art arda geldi! Çok sayıda ilde gözaltılar var

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Operasyon haberleri art arda geldi! Çok sayıda ilde gözaltılar var

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik 14 ilde 15’i muvazzaf asker, 2’si KHK ihracı toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca, İzmir merkezli operasyonda ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda ise 8 ilde, 10'u muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul'da ise, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında, ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına Muğla Merkezli 14 il’de eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Ardışık arama yöntemiyle ankesörlü/kontörlü telefonlardan örgütsel iletişime geçtiği tespit edilen 17 şüpheli hakkında dosya savcısı tarafından arama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığına bağlı şüphelilerin ikametlerindeki aramaların devam ektiği, yakalanan şüphelilerin tamamının Muğla’ya getirileceği öğrenildi.

Muğla'da FETÖ yapılanmasına 4 tutuklama
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OPERASYONLARDAN SON DAKİKA BİLGİLERİ;

İZMİR MERKEZLi OPERASYON

İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen, aralarında Aydın Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Manisa, Uşak, Çorum, Eskişehir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personelin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, 10'u muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

İSTANBUL'DA  BYLOCK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün eğitim yapılanması soruşturmasında, ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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