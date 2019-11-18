Son dakika... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik," KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
RUMLARA KKTC BAYRAĞI YAKMA TEPKİSİ
- "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.
- Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.
YILDIZ KENTER'İN VEFATI
Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK
- Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.
- İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.
- Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.
- Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.
- Tarihçiler Ermeni konusunda kararlar vermelidir. Burada karşılıklı olarak atılacak adımlarada yer verilmiştir.
- Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmaması lazımdır. Daha çok diplomasi geliştirmeye yönelik olmalıdır. Yoksa bu durum ilişkilere zarar verir.
- Cumhurbaşkanımızın ABD'ye yaptığı son gezide Burada 300 bini aşan kürt arap kardeşlerimizin geldiği kimsenin etnik kimliğine bakmadığımız söylenmiştir.
- Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir.
- Batıda gördüğümüz kirli medya dilinin bazı çevrelerde de kullanıldığını görüyoruz.
AB ile DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ
- Maalesef AB Dışişler konseyi adım attı. Adımlarımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Koskoca AB Rum kesiminin marjinal isteklerine peşine takılmışlardı.
- Burada bir kez daha Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan istikrar değil gerginlik söz konusudur.
- AB, Rum kesimi ile mahalle dayanışması içinde.
- Türkiye'nin ne kendi ne de KKTC'nin haklarını tek taraflı bir biçimde gasp edilmesine izin vermeyecektir.
- AB tarafsız olma vasfını yitirdi.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI
- İsrail yine Gazze şehrine bombalar yağdırdı. İsrail bununla da kalmadı. Gazze'nin bombalanmasını protesto eden Filistinliler'e ateş açtılar. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz.
- İsrail uluslara arası hukuku tanımamaktadır. Uluslararası toplumu masum Filistinliler'i korumaya davet ediyoruz.
- İsrail'in toplam yerleşim sayısı geçen seneye göre yarı yarıya artmıştır. Bu durum İsrail'in şiddetin dozunu 2 katıya çıkardığını göstermektedir.
IRAK'TA DEVAM EDEN GÖSTERİLER
- Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Maalesef bu gösterilerde çok sayıda kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Türkiye, kardeş Irak'ın barış içinde yaşamasına önem vermektedir. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Irak'ta hükümetin halkın isteklerini görmesi için bir kez daha bu durumun altını çiziyor. Burada şiddet kullananların cezalandırılacağına yönelik açıklamaları destekliyoruz.
- Irak'ı bir bölücü devlet haline getiren yaklaşımlardan uzak durulması gerekiyor.
BAŞÖRTÜLÜLERE SALDIRILAR
- Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesini yakından takip ediyoruz. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortam tutum sergilemeliyiz. Geçmişte bu ülkede başörtü takıyor diye okullardan uzaklaştırılan insanlar var. Hemen hafifletici bir sonuç arayan kesimler vardır. Bunu Avrupa Birliği'nde görmekteyiz.
- Kim hangi kıyafeti giyerse giysin başına bu tarz bir saldırı gelirse güvenlik görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması müspettir.
RUSYA İLE YPG ARASINDA DEVİR TESLİM
Terör örgütü konusundaki hassasiyetimizi herkesle paylaşıyoruz. Geçmişte Afganistan'da ve başka yerlerde yapılan hataları görüyoruz. Ferhad Abdi Şahin'in Bağdadi'den bir farkı yoktur.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Sanki bir EYT'li denilen kardeşlerimizin söylediklerine kulak asmıyoruz. Karşı geliyormuşuz gibi algı yapılıyor. Tabi ki biz onları dinliyoruz çalışma yapıyoruz. Bu durumun ülkeye maaliyeti yüksektir ve Cumhurbaşkanımız da son sözü söylemiştir. Çözülecek bir durum varsa tabi çözülecektir ama çözülemicek bir durum varsa açık bir şekilde ifade ediyoruz.
ŞEHİR HASTANELERİNİN DURUMU
Vatandaşımız birinci sınıf hizmet almaktadır. Vatandaşlarımızın bütün sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için Cumhurbaşkanımızın üstünde durduğu hassa bir konudur
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