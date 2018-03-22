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    Son dakika... Nevşehir'de askeri uçak düştü

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Konuya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi. Kazada bir asker şehit oldu.

    Son dakika haberi! Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. İlçeye bağlı Ovaören köyü yakınlarında askeri uçak düştü. Kazada bir askerin şehit olduğu açıklandı.

    Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.

    TSK'DAN AÇIKLAMA:

    "22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

    Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

    Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    Nevşehir'de askeri uçak düştüNevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Konuya ilişkin TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi.
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    Etiketler: son dakika , haber , gündem
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