Son dakika: Naksan Holding eski yöneticileri hakkında kırmızı bülten...
Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Ayrıntılar birazdan...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu’nun Amerika’daki lüks yaşamları AA tarafından görüntülenmişti…
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