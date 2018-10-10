Son dakika... Mustafa Tuna: Ulaşım ve ekmeğe zam yapmayacağız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, " Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeği fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok" dedi.
NTV televizyonunda canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın açıklamaları özetle şöyle: "Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok.
FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ
İlçe belediyeleri zabıtaları daha etkin çalışma yürütüyor. Büyükşehir zabıtası olarak titiz çalışma yürütüyoruz. Fiyat artışları AVM’ler, marketlerde daha fazla oluyor.
HAFRİYAT POLEMİĞİ
Herkes her şeyi söyleyebilir. Ama bir defa bu tür polemikler bana yakışmaz. Polemiğe girmeyi doğru bulmam. Yapacağımız işler var. Ben hiç kimseyi hırsızlıkla suçlayamam. Bu gelirle ilgili olarak ne geliyor ne gidiyor… Bunların hepsini Melih bey ve vatandaşlarımız da biliyor. Yeni polemiklere sebebiyet vermem. Faydası olmayan işlerle uğraşmayı çok doğru bulmuyorum. Polemik benim tarzım değil.
ADAYLIK AÇIKLAMASI
Bana verilecek görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir. Aday gösterilen kişiye vatandaşlar teveccüh ederse olur. Şunu olacağım bunu olmayacağım söylemenin faydası yok.
ULAŞIM PROJELERİ
Ankara’da raylı sistemler yaygınlaştırılmalı. 2 metro hattı ve iki Ankaray hattının uzatılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bunların şimdi projeleri çalışılıyor.
SEL ÖNLEMLERİ
Alt yapıda ciddi ihtiyaçlar var. Sel baskınlarında çok kritik olan 15 bölgede bir girişimde bulunduk. Alt yapıdaki çalışmalarımız devam edecek.
MİLLET BAHÇELERİ
Biri AKM’nin önünde ve diğeri Gölbahçe’de olmak üzere iki millet bahçesinin proje çalışmaları yapılıyor.
ANKAPARK
İhalesi gerçekleştirildi, sözleşmesi de imzalandı. Kiralayan iş ortaklığı işletmeler ile ilgili çalışma yürütecek. Birkaç ay içinde oranın hizmete açılacağını tahmin ediyorum. Kamunun zararı mı var karı mı var bunu Sayıştay daha iyi bilir."
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