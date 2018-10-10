Son dakika... Mustafa Tuna: Ulaşım ve ekmeğe zam yapmayacağız

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.10.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Son dakika... Mustafa Tuna: Ulaşım ve ekmeğe zam yapmayacağız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, " Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeği fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok" dedi.

NTV televizyonunda canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın açıklamaları özetle şöyle: "Ankara genelinde yüzde 17 su indirimi gerçekleştirdik. Bundan sonra su fiyatlarında indirim söz konusu değil. Ulaşımda bu yıl içerisinde zam yapmadık. Yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. Halk ekmeğin fiyatlarında da bir artış yapmıyoruz. Yıl sonuna kadar ekmeğe zam yok.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

 İlçe belediyeleri zabıtaları daha etkin çalışma yürütüyor. Büyükşehir zabıtası olarak titiz çalışma yürütüyoruz. Fiyat artışları AVM’ler, marketlerde daha fazla oluyor.

HAFRİYAT POLEMİĞİ

Herkes her şeyi söyleyebilir. Ama bir defa bu tür polemikler bana yakışmaz. Polemiğe girmeyi doğru bulmam. Yapacağımız işler var. Ben hiç kimseyi hırsızlıkla suçlayamam. Bu gelirle ilgili olarak ne geliyor ne gidiyor… Bunların hepsini Melih bey ve vatandaşlarımız da biliyor. Yeni polemiklere sebebiyet vermem. Faydası olmayan işlerle uğraşmayı çok doğru bulmuyorum. Polemik benim tarzım değil. 

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Bana verilecek görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ederim. Aday olunmaz aday gösterilir. Aday gösterilen kişiye vatandaşlar teveccüh ederse olur. Şunu olacağım bunu olmayacağım söylemenin faydası yok.

ULAŞIM PROJELERİ

Ankara’da raylı sistemler yaygınlaştırılmalı.  2 metro hattı ve iki Ankaray hattının uzatılmasıyla ilgili çalışmalar var. Bunların şimdi projeleri çalışılıyor.

 SEL ÖNLEMLERİ

Alt yapıda ciddi ihtiyaçlar var. Sel baskınlarında çok kritik olan 15 bölgede bir girişimde bulunduk. Alt yapıdaki çalışmalarımız devam edecek.

MİLLET BAHÇELERİ

Biri AKM’nin önünde ve diğeri Gölbahçe’de olmak üzere iki millet bahçesinin proje çalışmaları yapılıyor.

ANKAPARK 

İhalesi gerçekleştirildi, sözleşmesi de imzalandı. Kiralayan iş ortaklığı işletmeler ile ilgili çalışma yürütecek. Birkaç ay içinde oranın hizmete açılacağını tahmin ediyorum. Kamunun zararı mı var karı mı var bunu Sayıştay daha iyi bilir."

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.10.2018)
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