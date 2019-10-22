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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- AA
22.10.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Son dakika... MSB'den çekilme açıklaması: 136 araç çıktı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgi verdi. Yarbay Aktop, 17 Ekim 2019 tarihinde ABD ile varılan mutabakat sonucunda PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölgenin dışına çekilmesi, ağır silahların toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik sürenin devam ettiğini söyledi.

'136 ARAÇ BÖLGEDEN ÇIKIŞ YAPTI'

Teröristlerin bölgeden çıkmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiğini belirten Yarbay Aktop, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. Terörist unsurların faaliyetleri devamlı olarak termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve insansız hava araçları ile gece ve gündüz kontrol edilmektedir. TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır."

'775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Barış Pınarı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar 7 askerin şehit olduğunu, 90 askerin de yaralandığını belirten Yarbay Aktop, şöyle dedi:

"Suriye Milli Ordusu'ndan harekâtın başlangıcından bugüne kadar 86 personel şehit olmuş, 324 personel yaralanmıştır. Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi için mayın ve EYP temizliği sürdürülmektedir. Bugüne kadar 775 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bin 200 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirilmiştir. Kahraman ve fedakâr Mehmetçik; Barış Pınarı Harekâtı'nda azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Bu mücadelede en büyük güç ve motivasyon kaynağı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Kadirşinas milletimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında olduğu gibi bu harekâtta da daima Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir."

'SÜRE UZATILMAYACAK'

Bu arada güvenlik kaynakları, ABD ile varılan 120 saatlik mutabakatın bugün saat 22.00'da sona ereceğini ve bu sürenin uzatılmayacağını belirtilerek, saat 22.00'den itibaren alanın kontrolüne ve bölgenin mayından temizlenmesine devam edileceğini, bu süreden sonra da terörist unsurlarla karşılaşılması durumunda etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi böyle görüntülediABD ile varılan mutabakat sonrası terör örgütü işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme konvoyunu görüntülendi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın gücü masaya da yansıdı. Türkiye ve ABD anlaştı; YPG güvenli bölgeden çekiliyor.Türkiye, 120 saatlik çekilme süreci için harekata ara verdi. Geri sayım sürüyor. Salı günü akşam terör örgütüne çekilmesi için tanına süre sona erecek. Teröristlerin belirlenen güvenli bölgeden çekilme süreci devam ediyor. Teröristlerin çekildiği anlar sınırdaki kameralara böyle yansıdı. Kameraya yansıyan çekilme görüntülerinde, terör örgütünün görüntü alınmaması için bölgede lastik yaktığı görülüyor. ABD ile varılan mutabakata göre, belirlenen 120 saatlik sürede terör örgütü YPG ağır silahları bırakacak, tahkimatlar yok edilecek. Çekilme sürecinde ise sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde.Herhangi bir nedenle anlaşmaya uyulmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek.
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