Son dakika! MSB görüntüsüyle paylaştı: Büyük miktarda ele geçti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği duyuruldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.
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