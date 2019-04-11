Son dakika: MSB duyurdu! Terör hedefleri imha edildi
TÜRK savaş uçaklarının, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekâtında, terör örgütü PKK'ya ait hedefler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle