Son dakika: MSB bu görüntülerle paylaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden temizlenen Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik tarafından Resulayn'da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi" denildi.
Kahraman Mehmetçik tarafından Rasulayn’da devam eden arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütüne ait yeni tüneller tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/vt0eWprIHb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Kasım 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle