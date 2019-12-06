Son dakika: MSB açıkladı! 3 terörist teslim oldu

Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu. pic.twitter.com/09qs325mpN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 6 Aralık 2019





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