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06.12.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Son dakika: MSB açıkladı! 3 terörist teslim oldu

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Son dakika: MSB açıkladı! 3 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.'' denildi.




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