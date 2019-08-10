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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

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Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum."dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından bayram mesajı yayımladı.

Bahçeli mesajında, "Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz. Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum.

Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki, küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir.

Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Bayramın canlılık, kaynaşma, muhabbet, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Rabbim’den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir.

Kurbanlarımızı keseceğiz; ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.

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