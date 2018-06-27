Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: MHP genel başkan yardımcısı görevinden alındı

    Son dakika: MHP genel başkan yardımcısı görevinden alındı

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 12:03 | Son Güncelleme:

    MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.

    MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'ın, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.

    Kanramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin, seçimlerde anketlerin aksine büyük bir başarı göstererek 49 vekil çıkardığını ve bu sayı ile meclisin kilit partisi olduğunu belirtmiş, "Biz ne dersek, o olacaktır" sözleriyle dikkat çekmişti. 

    Ayrıntılar geliyor

    Son dakika: MHP genel başkan yardımcısı görevinden alındı

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (27.06.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri