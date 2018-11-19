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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.11.2018 - 09:11, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak yağış...

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Son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak yağış...

Marmara , Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ile Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara , Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ile Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimler ile Iğdır çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, yurdun iç ve batı kesimlerinde güneyli, doğu bölgeleri ile zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 17 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 19 
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23 
Antalya: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18 
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 6 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16 

Son dakika: Meteorolojiden önemli uyarı Sağanak yağış...


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