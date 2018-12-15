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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA, AA
15.12.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı

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Son dakika: Meteoroloji'den önemli hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların son dakika sürprizleriyle karşılaşmaması için tahmin verilerini yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara ve Trabzon çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle birlikte sabah saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

MARMARA'DA SICAKLIK ARTACAK 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 8 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15 
İzmir: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 16 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra batı ilçelerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor 15 
Samsun: Çok bulutlu 16 
Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 16 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1 
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11 

Yurdun genelinde beklenen hava durumu aşağıdaki gibidir:

Son dakika: Meteorolojiden önemli hava durumu uyarısı


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