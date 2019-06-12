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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Pendik'te araçlar mahsur kaldı, trafik durdu, okulu su bastı
GeriGündem Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Pendik'te araçlar mahsur kaldı, trafik durdu, okulu su bastı
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12.06.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı! Pendik'te araçlar mahsur kaldı, trafik durdu, okulu su bastı

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İstanbul'da Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken araçlar mahsur kaldı, D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor. Ayrıca bir anaokulunu su bastı. Okulun içinde mahsur biri hamile 3 öğretmen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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  • Pendikte yağış etkili oldu
  • Pendikte yağış etkili oldu
  • Pendikte yağış etkili oldu
  • Pendikte yağış etkili oldu
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İstanbul'un doğusunda etkili olan kuvvetli yağışın ardından Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.

Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı Pendikte araçlar mahsur kaldı, trafik durdu, okulu su bastı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.

Pendik’te okulu su bastı
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Son dakika... Meteoroloji uyarmıştı Pendikte araçlar mahsur kaldı, trafik durdu, okulu su bastı

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
daha fazla video için
Meteorolojiden İstanbulun iki ilçesi ve Yalova için uyarı
Meteoroloji'den İstanbul'un iki ilçesi ve Yalova için uyarı
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