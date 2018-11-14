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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
14.11.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

Doğu Anadolu beyaza büründü

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Doğu Anadolu beyaza büründü

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Yalova, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri, Sinop, Tokat, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği, Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ise gün içinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.  

ARDAHAN, KARS VE ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağını, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti. 

Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağını belirterek beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. 

Kar yağışı bölgede etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. Ardahan’da kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehir merkezine kadar indi. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri öğle saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı. 

MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor. 

Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 

Doğu Anadolu beyaza büründü

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13 
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 14 
İzmir: Az bulutlu 18 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16 
Antalya: Az bulutlu ve açık 24 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 


HATAY'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Hatay'da şiddetli yağış etkili olduHatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İlçede etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, birçok mahallede su baskını yaşandı. Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, mahallelerde incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini belirterek "Şu an 200'e yakın ev ve iş yeri sular altında kaldı. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. AFAD ekipleri de desteğe geliyorlar. Tüm ilçelerden destek istedik. Durumu Valiliğe bildirdik. Yaraları kısa sürede sarmaya çalışacağız.'' diye konuştu.
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