Doğu Anadolu beyaza büründü
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Yalova, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri, Sinop, Tokat, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği, Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ise gün içinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ARDAHAN, KARS VE ERZURUM BEYAZA BÜRÜNDÜ
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. Yetkililer, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağını, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetinde esmesinin beklediğini belirtti.
Yetkililer ayrıca, bölge genelinde devam etmesi beklenen kar yağışının çarşamba akşam saatlerinden, perşembe öğle saatlerine kadar Erzurum ve Ağrı il geneli ile Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacağını belirterek beklenen kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.
Kar yağışı bölgede etkisini gösterdi. Ardahan, Kars ve Erzurum beyaza büründü. Ardahan’da kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak şehir merkezine kadar indi. Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla Ardahan beyaz örtüyle kaplandı. Ardahan Üniversitesi öğrencileri öğle saatlerinde kampüs alanına gelerek karın tadını çıkarttı.
MARMARA'DA SICAKLIK AZALACAK
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.
Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 14
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19
HATAY'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
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