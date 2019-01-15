Son dakika.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yoğun kar yağışı uyarısı.. O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara'nın doğusu, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı'nın batı kesimleri ile Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Ege ve Marmara bölgeleri ile zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli, Muğla, Antalya, Doğu Akdeniz’de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çankırı'nın batı kesimleri, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), Ege ve Marmara bölgeleri ile Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden fırtına (60-80 km/saat); İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat), Akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinde zamanla Batı Akdeniz'de gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Akdeniz'de yönünün kuzeybatıya dönmesi beklenen fırtınanın Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman 100 km/saatin üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, zamanla Trakya ile güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Bilecik, Balıkesir'in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri yoğun kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerine doğru karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur zamanla kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli sağanak, İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksek ve doğu kesimleri, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar'ın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

IZMIR °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

UŞAK °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Hatay’da, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de (Adana, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye) şiddetli (50-100 kg/m2), Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında yer yer aşırı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, kuzey ilçelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, batı ilçelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve karla karışık yağmur, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Çankırı'nın batısında, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısında, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Eskişehir çevreleri, Çankırı'nın batısı ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın akşam ilk saatlerde Eskişehir çevrelerinde, gece saatlerinde kuzey ve batısı, Çarşamba sabah ilk saatlerde güneydoğusunda kuzeybatıya dönmesi beklenmektedir..

AKSARAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin, akşam saatlerinden sonra il genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKISEHIR °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar'ın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmurlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde Orta Karadeniz'de kuzeybatıya dönmesi ve Orta ve Doğu Karadeniz'de zaman zaman 100 km/ saatin üzerine çıkması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇORUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar, batısının yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güney ilçelerinde, Akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağmur, Erzincan ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz'de tam fırtına, Karadeniz, Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra batısı ile gece tabamı 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısı öğleden sonra, akşam geneli 3,0 ila 4,0m, yer yer 5,5m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle 6 ila 8 (60-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle ve akşam saatlerinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah 6 ila 8 (60-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatı, öğle kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa), yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi ile sabah geneli 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı; Rüzgâr: Güney ve güneybatı, gece saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa), yer yer 10 (105 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m sabah 4,5 ila 5,5m, Görüş: İyi, kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m Görüş: İyi, yağış anında orta.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR