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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - İHA
20.02.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Mersin'de feci kaza! 5 ölü, 22 yaralı...

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Mersin’in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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  • Mersindeki kahreden kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var…
  • Mersindeki kahreden kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var…
  • Mersindeki kahreden kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var…
  • Mersindeki kahreden kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Halil İbrahim Yıldız’ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kaza nedeniyle midibüs yan yattı. Kazada midibüste bulunan işçilerin bir kısmı yola savrulurken, bir kısmı da araç içinde sıkıştı. Olayın 112 Acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MERSİN-SİLİFKE KARAYOLU CAN PAZARINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılara ilk olarak çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlar yardım etti. 112 Acil servis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla adeta zamanla yarışıldı. 112 ekipleri ilk olarak aciliyeti bulunan yaralılara müdahale etti. Müdahale edilen yaralılar Silifke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yakınları vefat edenler ise müdahaleleri çaresizce izledi. Kazada yakınlarını kaybedenler cenazelerinin başında ağıt yaktı.

Aracın sürücüsü Halil İbrahim Yıldız, aracın sağa çektiğini, yanında bulunan minibüse vurmamak için aracı kurtarayım derken yol kenarında bulunan istinat duvarına vurarak aracın yan yattığını söyledi.

Kaza nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Mersin Silifke Karayolu’nun Atayurt Mahallesi mevkisinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

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