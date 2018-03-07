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    Son dakika... Meclis’te Afrin kavgası

    ANKARA - Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
    07.03.2018 - 23:50 | Son Güncelleme:

    AK Partililer ile HDP’liler arasında kadın vekillerin de karıştığı kavga çıktı. Hafif yaralanan 3 vekil Meclis’in acil yardım merkezinde tedavi gördü

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    • AK Partili ve HDPli vekiller arasında Afrin kavgası
    • AK Partili ve HDPli vekiller arasında Afrin kavgası
    • AK Partili ve HDPli vekiller arasında Afrin kavgası
    • AK Partili ve HDPli vekiller arasında Afrin kavgası

    MECLİS Genel Kurulu’nda bu gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. Kavgaya, AK Partililer ile arasında kadın vekillerin de olduğu HDP’liler karıştı.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul’un askerin Afrin’de etnik temizlik yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi.

    Son dakika... Meclis’te Afrin kavgası

    3 VEKİL YARALANDI

    Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP’li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

    HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın yaralanan arkadaşlarına, “gidip rapor alın” dediği duyuldu.

    Son dakika... Meclis’te Afrin kavgası

    HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu’nun olaya tepki göstermesi üzerine ikinci kez tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Uğur Dilipak’ın, sert tepki gösterdiği HDP’nin kadın yöneticilerine, “adam olacaksınız” diye bağırdığı duyuldu. Kerestecioğlu, “hayır adam değil kadın olacağız, siz de bu söyleme alışacaksınız” diye tepki verirken, AK Partili Bayram Özçelik ile tartışan Beştaş da, “100 kişiyle 3 kişiye saldırıyorsunuz” dedi.

    Son dakika... Meclis’te Afrin kavgası

    Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP’lilerin araya girmesiyle yatıştı.

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , kavga , meclis , gündem
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