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    Son dakika... Maslak'ta gökdelende yangın

    Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İstanbul (DHA)
    22.06.2018 - 06:25 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maslak'ta 32 katlı bir gökdelende sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Gökdelenin dış cephesindeki aydınlatma sisteminden başladığı düşünülen yangın, ilk katlardan başlayarak en üst katlara kadar zaman zaman sürdü. İtfaiye ekipleri, gökdelenin üst katlarındaki yangına müdahale edebilmek için camları kırdı. Yangın, 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından az önce kontrol altına alındı.

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    • İstanbulda gökdelende yangın
    • İstanbulda gökdelende yangın
    • İstanbulda gökdelende yangın
    • İstanbulda gökdelende yangın

    Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan 32 katlı Sun plazanın dış aydınlatma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın 3. katında başlayan yangın üst katlara doğru devam etti. İddiaya göre saat 05.40'da başlayan yangın dış aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından dolayı çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGIN MERDİVENİ YETERSİZ KALDI

    Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İlk olarak merdivenli araçlarla yangına müdahale edilmek istendi ancak yangın söndürülemedi. .

    PENCERELER KIRILDI

    Merdivenli araçlarla yapılan müdahalenin yetersiz olmasından dolayı itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler üst katlara doğru yükselmeye devam etti.

    ÇATIDAN MÜDAHALE EDİLDİ

    Yaklaşık 1 saat 20 dakika devam eden çalışmaların ardından itfaiye ekipleri binanın çatısından yangına müdahale etti. Aydınlatma sisteminin bulunduğu hatta yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

    BİNADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Binanın dış cephesinden meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

    BİNANIN DIŞ CEPHESİNİN ÖZELLİĞİ

    Plazayı yapan şirket dış cephe özelliğini, "Türkiye'de ilk kez uygulanan doğrama ve soğuk cephe şeklinde dizayn edildi" diye açıklıyor.

    Etiketler: gökdelen , son dakika , haberler
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