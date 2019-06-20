Son dakika: Marmaris'te orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 helikopter, 37 arazöz, 4 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı.
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