Son dakika: Marmaray'da sinyal arızası... Seferler yapılamıyor
Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü olarak yapılamıyor.
Alınan bilgiye göre, kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle Marmaray'da seferler durduruldu.
Seferlerin çift yönlü olarak yapılamadığı, teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı öğrenildi.
Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandığı, bazı vatandaşların da farklı ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.
İBB'DEN MARMARAY AÇIKLAMASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB)yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle