Son dakika: Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını
Balıkesir'in Marmara ilçesinde, kontrol altında alındıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yakın mahalleye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangın, bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bunun üzerine bölgedeki ekipler Çınarlı Mahallesi'ne sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangına çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşlar müdahale ediyor.
MARMARA ADASI'NDAKİ YANGIN
Marmara Adası Mestanağa mevkisinde gündüz çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.
Yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınmıştı.
MARMARA ADALAR BELEDİYE BAŞKANI: YÜZDE 90'I KONTROL ALTINA ALINDI
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu.
Aksoy, yaklaşık 1 saat sonra yaptığı açıklamada "Çok şükür yangının yüzde 90'ı kontrol altına alındı. Can kaybımız yok. İtfaiye soğutma çalışması yapıyor. 4 itfaiye personelimiz bu dumandan etkilendi, çok şükür bir sorunumuz yok. Belediyeye ait bir itfaiye aracımız yandı. Gelen mala gelsin. Böyle bir yangını çok şükür atlatmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz de psikolojik olarak rahatlamış olduk." dedi.
BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI: 4 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şu açıklamalarda bulundu:
"Oradaki yangın, herkesi çaresiz bırakan bir yangına dönüştü. Çünkü ilk başta saat 15.00 gibi müdahale edildi. İtfaiye erlerimiz müdalale etmeye devam ediyor. 4 tane helikopter daha gönderildi, geliyorlar. Fakat rüzgarın tesiriyle bazen insanların, bazen ovanın üstüne bazen de denizin üstüne geliyor ve insanların hayatını etkiliyor. En son jandarma binamıza kadar yangınlar ulaşılmıştı. İnşallah kötü bir sonuç almadan tam kontrol altına alınır."
Adada 25 bin civarında insanın bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Küçük bir ada sürekli rüzgar yer değiştiriyor. Tahliye hazırlıkları tamamlandı, hazırlıklar yapılıyor, gemiler var. Yangından ziyade var olan duman adanın üstünü kapladığı için insanların nefes almasını zaman zaman engelliyor ve bundan dolayı insanlarda panik havası var." ifadelerini kullandı.
BURGAZADA'DA ORMAN YANGINI
Öte yandan, Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına, Adalar itfaiye ekiplerince karadan, helikopterle de havadan müdahale edildi.
Bir kısım itfaiye ekibi de Maltepe'den gemiyle adaya gelerek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da itfaiye aracından su doldurdukları bidonları, yanan ormanlık alana dökerek soğutma çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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