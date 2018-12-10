Son dakika! Maltepe'de plastik fabrikasında yangın
İSTANBUL Maltepe'de bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Büyükbakkalköy Kaşif Sokak'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı bildirildi.
Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.
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