Son dakika: İstanbul Kartal'da bir bina çöktü
İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Binada 14 dairenin bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşın da şu anda enkaz altında olduğu belirtiliyor.
İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada patlama sonrası çökme meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi
İlk gelen bilgi çöken binanın Maltepe'de olduğu yönündeydi, ancak ilerleyen dakikalarda binanın Kartal’da olduğu öğrenildi.
Binanın, patlamanın ardından çöktüğü iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.
Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.
MUHTAR: BİNADA 14 DAİRE VARDI, KORKUNÇ BİR OLAY…
Orhantepe Mahallesi muhtarı Zeki Dağ “Korkunç bir olay. Birden yıkılacak bir binaya benzemiyordu. Binanın altında 5 aracın kaldığı söyleniyor. Binada 14 daire normalde 27 -30 civarında kişi olduğu görülüyor ama nüfus müdürlüğünden net bilgi henüz gelmedi onu ileride açıklayacağız. Şu anda arama herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sonuca ulaşamıyoruz. Binayla ilgili herhangi bir risk raporu bulunmuyordu” dedi.
OLAY YERİNE AKUT BEKLENİYOR
AA muhabirinin aktardığına göre. Çatı katındaki yıkılan molozlar temizlenmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Az önce de binanın enkazında çatıda da bir çökme meydana geldi. Binada oturup da çökme anında dışarıda bulunan bazı vatandaşlar da şu anda bina önünde bekliyor. Olay yerine AKUT bekleniyor.
Binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı...
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