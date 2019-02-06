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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
06.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul Kartal'da bir bina çöktü

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İstanbul Kartal'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor. Binada 14 dairenin bulunduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşın da şu anda enkaz altında olduğu belirtiliyor.

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  • Maltepe’de bina çöktü İşte ilk görüntüler…
  • Maltepe’de bina çöktü İşte ilk görüntüler…
  • Maltepe’de bina çöktü İşte ilk görüntüler…
  • Maltepe’de bina çöktü İşte ilk görüntüler…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerindeki 7 katlı bir binada patlama sonrası çökme meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da olay yerine hareket ettiği bildirildi

İlk gelen bilgi çöken binanın Maltepe'de olduğu yönündeydi, ancak ilerleyen dakikalarda binanın Kartal’da olduğu öğrenildi.

Binanın, patlamanın ardından çöktüğü iddia ediliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya'dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

MUHTAR: BİNADA 14 DAİRE VARDI, KORKUNÇ BİR OLAY…

Orhantepe Mahallesi muhtarı Zeki Dağ “Korkunç bir olay. Birden yıkılacak bir binaya benzemiyordu. Binanın altında 5 aracın kaldığı söyleniyor. Binada 14 daire normalde 27 -30 civarında kişi olduğu görülüyor ama nüfus müdürlüğünden net bilgi henüz gelmedi onu ileride açıklayacağız. Şu anda arama herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama bir sonuca ulaşamıyoruz. Binayla ilgili herhangi bir risk raporu bulunmuyordu” dedi.  

OLAY YERİNE AKUT BEKLENİYOR

AA muhabirinin aktardığına göre. Çatı katındaki yıkılan molozlar temizlenmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Az önce de binanın enkazında çatıda da bir çökme meydana geldi. Binada oturup da çökme anında dışarıda bulunan bazı vatandaşlar da şu anda bina önünde bekliyor.  Olay yerine AKUT bekleniyor.

Son dakika: İstanbul Kartalda bir bina çöktü

Binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı...

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