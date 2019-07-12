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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
12.07.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Son dakika...Kuzey Marmara Otoyolu'nda midibüs devrildi: Çok sayıda kişi yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu İhsaniye mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir servis midibüsü devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı.

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  • Kuzey Marmara Otoyolunda midibüs devrildi
  • Kuzey Marmara Otoyolunda midibüs devrildi
  • Kuzey Marmara Otoyolunda midibüs devrildi
  • Kuzey Marmara Otoyolunda midibüs devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, 14.00 sıralarında D-020 karayolu Işıklar Köyü mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis midibüsünün seyir halindeyken iddiaya göre arka lastiği patladı. Patlamanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs şarampole devrildi. Kazada serviste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

"BU ARABAYI O ŞEKİLDE ORAYA GETİRMEK MAHARET İSTER"

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik kaza yapan midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü. Görgü tanığı İbrahim Ülgen, "Işıklar köyünden çıktım. Havaalanına doğru gidiyordu. Tam Işıklar köyü çıkışında bir otobüsün lastiği gümledi. Benim önümden geçti. Bu aracı kullanan her kimse ona helal olsun. Bu aracı devirmeden oraya kadar götürdü. İçindeki insanlar kurtuldu. Yerde izde bırakmadı. Bu arabayı o şekilde oraya getirmek maharet ister. Normal hızıyla ilerliyordu. Yaralıları biz çıkardık." dedi.

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