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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.11.2018 - 18:11, Son Güncelleme:

Son dakika... Kulislerde son iddia: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

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Son dakika... Kulislerde son iddia: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Mehmet Özhaseki'nin Ankara, Süleyman Soylu'nun da İzmir adayı olacağının konuşulduğunu aktardı.

Dicle Canova'nın aktardığı bilgiler şöyle:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'HAYIR' DEMEDİ, 'BAKARIZ' DEMEDİ"

Binali Yıldırım'ın İBB Başkan adayı olacağına ilişkin kulisler bugün çok hareketliydi Meclis'te. Grup toplantısı her zamankinden daha kalabalıktı. Aday adayları da gelmeye başladılar. Kulis yapıyorlar.

Kulislerde Binali Yıldırım'ın ismi konuşuluyordu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hayır' demedi, 'bakarız' demedi. "Takvim içinde hayata geçiririz" dedi.

Son dakika... Kulislerde son iddia: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Mehmet Özhaseki

ÖZHASEKİ'NİN ANKARA ADAYLIĞI KESİN GİBİ

Cumhurbaşkanı MKYK'dan da üç büyükşehir için isim istedi. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanı'nda.

Ankara kritik bir şehir. Burada iki isim öne çıkıyor. Süleyman Soylu ve Mehmet Özhaseki. Ancak partililerin büyük bir kısmı Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adaylığının kesinleştiği görüşünde.

Son dakika... Kulislerde son iddia: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Süleyman Soylu

İZMİR İÇİN SÜLEYMAN SOYLU

Süleyman Soylu için İzmir'den de aday gösterileceğini söyleyenler, buna işaret edenler var. MKYK'da isim alınırken Süleyman Soylu'nun yazıldığını biliyoruz.

İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ı önerenler olduğu da konuşuluyordu.

Ankara'da Özhaseki, İstanbul'da da Binali Yıldırım aday gösterilirse iki isim Meclis'te eksilmiş olacak seçilirlerse. Ancak milletvekillerinin belediye başkan adayı olması durumunda milletvekillikleri hemen düşmüyor. Yani seçim propagandaları sonuna kadar aynı zamanda vekil olarak kalıyorlar.

Eğer kazanırlarsa, 15 gün içerisinde bir tercih hakkı kullanmaları gerekiyor. Belediye Başkanlığından yana tercih yaparsa milletvekilliği düşüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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