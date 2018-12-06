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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA), AA
06.12.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

Kritik davada karar belli oldu... 36 kişiye ceza yağdı

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Kritik davada karar belli oldu... 36 kişiye ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davasında, 17 sanık "silahlı terör örgütüne yöneticilik", 19 sanık ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından mahkum edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamladıklarını belirterek kararı açıkladı.

Buna göre sanıklar sözde "Ege Bölgesi adliye sorumlusu ve mahrem imamı" Kürşat Okuducu ile "Akdeniz Bölgesi sorumlusu ve mahrem imamı" İbrahim Pala'ya, "silahlı terör örgütüne yöneticilikten" 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanıklar Turan Yılmazer, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zirek, Hakkı Saraç, Levent Duman, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Cefaroğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'ya ise 15 yıl hapis cezası verildi.

PİŞMANLIK GÖSTERENLERE İNDİRİM

"Silahlı terör örgütüne yöneticilikten" suçlu bulunan ancak soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık gösteren sanıklar Arif Şimşek ve Osman Mumcu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum oldu.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise sanıklar Yavuz Sami, Mehil Karahan, Yaşar Özpekmez, Sinan Kaplan, Mahmut Dal, 10 yıl 6 ay; Harun Özbek, Mustafa Göktaş, Yunus Özdoğan, Cem Erdoğan, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik 9 yıl, Haluk Metin 8 yıl 9 ay, İsmail Yılmaz'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Aynı suçtan ceza alan ancak "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanan sanıklar Levent Koçer, Ömer Erdem Yazgan, 1 yıl 10 ay 15 gün, Adnan Dursun, Murat Baltacı, ve İskender Özkan, 2 yıl 2 ay 7 gün, Mustafa Gülmez ise 2 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 6 sanık adli kontrol şartıyla tahliye olurken, diğer sanıkların ise hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

 

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