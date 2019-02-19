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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
19.02.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Son dakika: 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ö. yakalandı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Son dakika: 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ö. yakalandı

Ankara'daki FETÖ operasyonunda örgütün kasası olarak bilinen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ö. yakalandı, 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında;  hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olan ‘Kozmik Bacı’ lakaplı şüpheli Yasemin Ö.  Yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Şüpheli Yasemin Ö.’nün Ankara ilinde saklandığı ve büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığı, FETÖ üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında CMK 140 maddesinin uygulanması için  karar alındığı, bunun sonucunda şüpheli ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında 18/02/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyonda Yasemin Ö.ve eşi Nahit Ö. ile birlikte Yasemin Ö.’nün en çok irtibat halinde olduğu ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama  kararı bulunan Hatice G. ve eşi Adem G.‘nin de olduğu 22 si kadın 26 şüphelinin yakalandığı, Yasemin Ö.’nün kaldığı evde döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçtiği, diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Son dakika: Kozmik Bacı lakaplı Yasemin Ö. yakalandı


Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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